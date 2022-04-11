ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 247 мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе мероприятий по разминированию, проведенных с 4 по 9 апреля на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 106 противопехотных, 141 противотанковая мина и 156 неразорвавшихся боеприпасов.

Таким образом, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 237 гектаров территории.