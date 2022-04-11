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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 247 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 247 мин Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.
Происшествия
11 апреля 2022 г. 12:06
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 247 мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе мероприятий по разминированию, проведенных с 4 по 9 апреля на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 106 противопехотных, 141 противотанковая мина и 156 неразорвавшихся боеприпасов.

Таким образом, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 237 гектаров территории.

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Версия на английском языке Another 247 mines found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə daha 247 mina aşkarlanıb

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