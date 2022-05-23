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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 178 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 178 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
23 мая 2022 г. 10:06
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 178 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 16 по 21 мая в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 109 противопехотных мин, 69 противотанковых и 155 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 413 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 178 mines found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 178 mina aşkarlanıb

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