ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1400 га
Происшествия
- 06 октября, 2025
- 12:58
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 29 сентября по 5 октября обезврежены 74 противотанковые, 82 противопехотных мин и 517 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).
За указанный период от мин очищена территория площадью 1 432,8 га.
Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.
