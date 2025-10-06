Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1400 га

    Происшествия
    • 06 октября, 2025
    • 12:58
    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 29 сентября по 5 октября обезврежены 74 противотанковые, 82 противопехотных мин и 517 неразорвавшихся боеприпасов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

    За указанный период от мин очищена территория площадью 1 432,8 га.

    Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.

