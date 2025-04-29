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Али Нагиев: Азербайджан всегда поддерживал международные инициативы по Афганистану

Али Нагиев: Азербайджан всегда поддерживал международные инициативы по Афганистану 10:33 Азербайджан всегда поддерживал международные инициативы, выдвигаемые для обеспечения внутренней политической стабильности и безопасности в Афганистане.
Происшествия
29 апреля 2025 г. 10:52
Али Нагиев: Азербайджан всегда поддерживал международные инициативы по Афганистану

Азербайджан всегда поддерживал международные инициативы, направленные на обеспечение политической стабильности и безопасности в Афганистане.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Али Нагиев на мероприятии в Баку, посвященном Афганистану.

Он отметил, что Азербайджан никогда не жалел усилий в этом направлении:

"Необходимо, чтобы страны мира оказывали всестороннюю поддержку Афганистану в его борьбе с транснациональной организованной преступностью, включая международный терроризм, незаконный оборот наркотических средств и нелегальную миграцию".

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Версия на английском языке Ali Naghiyev: Azerbaijan has always supported international initiatives on Afghanistan
Версия на азербайджанском языке Əli Nağıyev: Azərbaycan Əfqanıstanın sabitliyi və təhlükəsizliyi ilə bağlı dəstəyini əsirgəməyib

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