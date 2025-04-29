Али Нагиев: Азербайджан всегда поддерживал международные инициативы по Афганистану

10:33 Азербайджан всегда поддерживал международные инициативы, выдвигаемые для обеспечения внутренней политической стабильности и безопасности в Афганистане.

Азербайджан всегда поддерживал международные инициативы, направленные на обеспечение политической стабильности и безопасности в Афганистане.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Али Нагиев на мероприятии в Баку, посвященном Афганистану.

Он отметил, что Азербайджан никогда не жалел усилий в этом направлении:

"Необходимо, чтобы страны мира оказывали всестороннюю поддержку Афганистану в его борьбе с транснациональной организованной преступностью, включая международный терроризм, незаконный оборот наркотических средств и нелегальную миграцию".