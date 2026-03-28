Али Алиев: Сильные дожди в Азербайджане не повлияли на активность оползней
Происшествия
- 28 марта, 2026
- 14:24
В Азербайджане на оползневых участках не зафиксировано признаков активизации.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев.
По его словам, в последние дни дожди не вызвали изменений в динамике оползневых процессов на территории страны, о чем свидетельствуют результаты наблюдений и мониторинга существующих оползневых участков.
"На существующих оползневых участках не наблюдается серьезной активизации, а также не выявлено новых зон оползней", - отметил Алиев.
