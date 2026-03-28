Əli Əliyev: Sürüşmə sahələrində aktivləşmə müşahidə olunmur
Hadisə
- 28 mart, 2026
- 12:07
Sürüşmə sahələrində aktivləşmə müşahidə olunmur.
"Report" xəbər verir ki, bunu Geoloji Kəşfiyyat Agentliyinin İdarə heyətinin sədri Əli Əliyev bildirib.
O qeyd edib ki, son günlər ölkə ərazisində yağan yağışlar nəticəsində respublikanın sürüşmə ərazilərində aparılan müşahidə və monitorinqlər zamanı sürüşmə proseslərinin dinamikasında hər hansı bir dəyişiklik qeydə alınmayıb: "Mövcud sürüşmə sahələrində ciddi aktivləşmə və yeni sürüşmə zonaları müşahidə edilməyib".
