Акции протеста отрицательно сказались на потоке туристов во Францию

На фоне акций протеста во Франции резко сократилось количество посещающих страну туристов.

Как сообщает французское бюро Report, на 8-й день акций протеста транспорт оказался парализованным. По этой причине количество отмененных резерваций в отелях страны превысило 30%.

Предположительно, начавшиеся с 5 декабря во Франции акции протеста против планов властей по пенсионной реформе могут продлиться до Рождества и даже до Нового года. В этом случае резервация в отелях может сократиться до 70%.

Отметим, что с начала акций протеста оборот более половины коммерческих объектов Франции, в особенности Парижа, резко сократился.

Вусаля Алиева