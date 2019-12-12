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Акции протеста отрицательно сказались на потоке туристов во Францию

Акции протеста отрицательно сказались на потоке туристов во Францию

На фоне акций протеста во Франции резко сократилось количество посещающих страну туристов.

Как сообщает французское бюро Report, на 8-й день акций протеста транспорт оказался парализованным. По этой причине количество отмененных резерваций в отелях страны превысило 30%.  

Предположительно, начавшиеся с 5 декабря во Франции акции протеста против планов властей по пенсионной реформе могут продлиться до Рождества и даже до Нового года. В этом случае резервация в отелях может сократиться до 70%.  

Отметим, что с начала акций протеста оборот более половины коммерческих объектов Франции, в особенности Парижа, резко сократился. 

Вусаля Алиева 

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