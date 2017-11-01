Адвокат обвиняемого в смерти Расима Алиева направил телеграмму в Верховный суд

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Отложен назначенный на сегодня процесс в Верховном суде по кассационной жалобе на приговор в отношении Эльшана Исмайлова, Джамала Мамедова, Арифа Алиева, Кянана Мадатова и Самира Мустафаева, признанных виновными в смерти журналиста Расима Алиева.

Как сообщает Report, причиной переноса процесса под председательством судьи Тахира Кязымова является неявка в суд адвоката С. Мустафаева Бахтияра Гаджиева.

Б. Гаджиев направил в Верховный суд телеграмму, в которой сообщил, что из-за проблем со здоровьем не будет присутствовать на судебном заседании.

Процесс отложен до неопределенного дня.

Напомним, что 8 августа житель Баку, сотрудник ann.tv Алиев Расим Магомедали оглы был избит группой неизвестных лиц на территории поселка Баилово Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа. По данному факту в Прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по ст. 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК. По факту в отношении Э. Исмаилова, Д. Мамедова, А. Алиева, К. Мадатова и С. Мустафаева была избрана мера пресечения в виде ареста. Также в отношении Д. Гусейнова было выдвинуто обвинение по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК, так как есть серьезные основания полагать, что он знал и не сообщил о готовящемся тяжелом преступлении, организатором которого был его двоюродный брат Э. Исмаилов, а после преступления совершил деяния, направленные на заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления. По решению суда в его отношении в качестве меры пресечения был избран арест.

22 декабря было завершено следствие по уголовному делу, возбужденному Бакинской городской прокуратурой. Был утвержден обвинительный акт по уголовному делу К. Мадатова, Д. Мамедова и С. Мустафаева по ст. 126.3 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти пострадавшего лица) УК, а также Э. Исмаилова и А. Алиева по ст. 126.3 и ст. 177.1 (кража) УК и дело направлено на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Решением суда Э. Исмайлов был приговорен к 13 годам заключения, А. Алиев – 12 годам и 6 месяцам, Д. Мамедов – 11 годам, С. Мустафаев и К. Мадатов – 9 годам. Недовольные решением они подали апелляционную жалобу. Во время рассмотрения дела в Бакинском апелляционном суде адвокат Расул Юсибейли подал кассационную жалобу на первоначальный приговор. Верховный суд не удовлетворил жалобу, дело было возвращено в Бакинский апелляционный суд. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу, обвиненные подали кассационную жалобу в Верховный суд.

Напомним, что из материалов уголовного дела в отдельное производство было выделено уголовное дело по статьям 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК в отношении Д. Гусейнова. Дело футболиста "Габалы" было рассмотрено в Сабаильском суде. Решением суда он был приговорен к 4 годам лишения свободы. Недовольный решением Д. Гусейнов подал апелляционную жалобу. На процессе в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Гасана Ахмедова жалоба была удовлетворена, срок заключения Д. Гусейнова был сокращен до 1 года и 2 месяцев. Ввиду истечения срока Д. Гусейнов был освобожден в зале суда.