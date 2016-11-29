Адвокат криминального авторитета по прозвищу "Цыган" попросил у суда время

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжилось судебное заседание по апелляционной жалобе обвиняемого в России в убийстве Эльмира Мамедова на судебное решение относительно согласования его наказания с законодательством Азербайджана.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Амира Байрамова адвокат обвиняемого выступил с ходатайством.

Он сказал, что хочет переговорить со своим подзащитным для подачи кассационной жалобы. Адвокат попросил время у суда, его ходатайство было удовлетворено.

Процесс отложен до 13 декабря.

Отметим, что Э.Мамедов обвиняется по статьям умышленное убийство, незаконное ношение оружия Уголовного кодекса Российской Федерации.

Он отбыл 21 год лишения свободы в России. Затем. Э.Мамедов был экстрадирован в Азербайджан.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям было рассмотрено дело о согласовании его наказания с законодательством Азербайджана. На процессе под председательством судьи Зейнала Агаева было объявлено решение. Согласно решению, наказание Э.Мамедова было согласовано с законодательством Азербайджана, он приговорен к 20 годам лишения свободы.

Напомним, что Э.Мамедов известен в криминальном мире по прозвищу "Цыган".