​Адвокат Джавида Гусейнова: Причина смерти Расима Алиева не связана с халатностью врачей

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "После заключения судебно-медицинской экспертизы касательно смерти Расима Алиева выяснилась невиновность врачей".

Об этом в заявлении Report отметил адвокат бывшего капитана клуба "Габала" Джавида Гусейнова Адем Мамедов.

По его словам, причина смерти не была связана с халатностью врачей. Адвокат также коснулся содержания переписки Дж.Гусейнова с его двоюродным братом Эльшаном Исмаиловым через WhatsApp: "После изучения показаний и переписки становится ясно, что Джавид Гусейнов не знал о преступлении. Это подтверждают и пятеро других обвиняемых - Эльшан Исмаилов, Джамал Мамедов, Ариф Алиев, Кянан Мадатов и Самир Мустафаев. Они отмечали невиновность Джавида Гусейнова в этом деле. Кроме того, из переписки Джавида Гусейнова и его двоюродного брата через WhatsApp становится ясно, что Джавид просил его не идти на встречу с Расимом Алиевым".

Напомним, что 8 августа приблизительно в 18:00 житель Баку Алиев Расим Магомедали оглу 1984 года рождения был избит группой неизвестных лиц перед магазином "Байыл маркет" на территории поселка Байыл Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа примерно в 05:00.

По факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК, создана следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников городской прокуратуры и Главного управления полиции города.

Дело, которое находится под особым контролем главы государства и вызвало большой общественный резонанс, было раскрыто в кратчайшие сроки, были установлены и привлечены к следствию подозреваемые в его совершении.

На предварительном следствии выяснилось, что 6 августа Джавид Гусейнов 1988 года рождения, уроженец Джабраильского района, при ответе на вопросы журналистов после матча "Габала" - "Аполлон" (Кипр), который состоялся в Баку, повел себя неподобающе, после чего видеооператор сайта Ann.tv Расим Алиев раскритиковал его на своей странице в Facebook, и поэтому Дж.Гусейнов позвонил Р.Алиеву, требуя от него опровержения его слов.

После этого двоюродный брат Дж.Гусейнова, уроженец города Баку Эльшан Исмаилов 1994 года рождения позвонил Р.Алиеву и потребовал опровергнуть свои слова, на этой почве между ними возник конфликт. В результате Эльшан Гусейнов позвал своих знакомых Джамала Мамедова, Арифа Алиева, Кянана Мадатова и Самира Мустафаева в целях отомстить Р.Алиеву, они встретились с последним 8 августа примерно в 16 часов перед магазином "Байыл маркет" в поселке Байыл, где избили Р.Алиева, нанося ему удары руками и ногами, тем самым причинив тяжелые телесные травмы с повреждениями внутренних органов, после чего скрылись с места происшествия. Р.Алиев на машине скорой помощи был доставлен в 1-й Клинический медицинский центр, где был прооперирован. Однако несмотря на это, спасти его не удалось и он скончался 9 августа приблизительно в 05:00.

В ходе следствия выяснилось, что один из участников группы Ариф Алиев сломал телефон iPHONE-5, принадлежащий Р.Алиеву, и выбросил его в мусорную урну неподалеку от дома торжеств "Арзу" в поселке Бакиханова, где он проживает. Данный телефон был изъят в качестве вещественного доказательства и прикреплен к уголовному делу.

Проводятся мероприятия по выявлению других вещественных доказательств.

Э.Исмаилов, С.Мустафаев, Дж.Мамедов, К.Мадатов и А.Алиев были признаны виновными в совершении деяний, предусмотренных ст. 126.3 Уголовного кодекса, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

На данной стадии следствия Джавид Гусейнов обвинен по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления), так как есть серьезные основания полагать, что он знал и не сообщил о готовящемся тяжелом преступлении при организаторстве его двоюродного брата Э.Исмаилова, а после совершения преступления совершил деяния, направленные на заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления. Решением суда в его отношении в качестве меры пресечения избран арест.

Оперативно-следственной группой также рассматривается версия совершения преступления путем подстрекательства Дж.Гусейнова.