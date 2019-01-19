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    80-летний мужчина, получивший ожоги в результате взрыва в Лянкяране, скончался в больнице

    Лянкяран. 19 января. REPORT.AZ/ 80-летний мужчина, получивший ожоги в результате взрыва в Лянкяране, скончался в больнице. 

    По сообщению южного бюро Report, житель села Кяргялан Алипаша Мириев скончался в реанимационном отделении Лянкяранской центральной районной больницы.

    Неделю назад 80-летний мужчина был госпитализирован с ожогами 3-й степени. К сожалению, врачам не удалось спасти пострадавшего.

    Отметим, что А.Мириев получил тяжелые ожоги в результате взрыва, прогремевшего в его квартире. Пожилой мужчина находился в доме один.

    По факту ведется расследование.

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