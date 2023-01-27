45 коррупционеров пойманы с поличным в 2022 году

В 2022 году 45 человек были пойманы с поличным при получении взятки.

В 2022 году 45 человек были пойманы с поличным при получении взятки.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном итогам 2022 года и задачам на будущее.

Он сообщил, что Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана возбуждено 341 уголовное дело о коррупционных правонарушениях, завершено производство по 209 делам в отношении 274 лиц, после чего они были направлены в суд.

В результате 37 оперативных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были пойманы с поличным 45 лиц, совершивших коррупционные преступления, а также 12 лиц, находящихся в розыске.