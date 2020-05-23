40 сотрудников Пенитенциарной службы уволены из органов юстиции

За злоупотребления и нарушения, вызывающие справедливое недовольство граждан, в том числе за коррупцию, в Азербайджане в течении последних двух лет к дисциплинарной ответственности были привлечены около 470 сотрудников Пенитенциарной службы.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на оперативном совещании в формате видеоконференции под председательством Министра юстиции Фикрета Мамедова с участием руководства пенитенциарной и медицинской служб, начальников колоний, а также других ответственных работников министерства.

Было отмечено, что 40 человек были уволены из органов юстиции, в отношении 2 лиц материалы переданы следствию.