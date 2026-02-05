Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    28 февраля будет наблюдаться "большой парад планет"

    Происшествия
    • 05 февраля, 2026
    • 10:06
    28 февраля будет наблюдаться большой парад планет

    Вечером 28 февраля можно будет наблюдать "большой парад планет".

    Как сообщили Report в Кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), в этот день после захода солнца с Земли одновременно можно будет увидеть шесть планет: Меркурий, Венеру, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

    Четыре планеты будут видны невооруженным глазом, а две - с помощью оптических приборов.

    Одна из самых ярких планет, Венера, а также Юпитер и Сатурн, будут легко различимы. Поскольку Меркурий находится низко над горизонтом, для его наблюдения лучше всего подойдут побережье и загородные территории. Уран и Нептун будут видны только в бинокль или телескоп. Наиболее благоприятное время для наблюдений в Баку - с 19:10 до 20:30.

    В астрономии парады планет классифицируются по количеству участвующих небесных тел. 3 планеты считаются мини-парадом, 4 планеты - малым парадом, 5 планет - средним парадом, 6 и более планет - большим парадом.

    Одновременное появление шести планет 28 февраля относит это событие к категории "большого парада планет".

    "Большой парад планет" - редкое астрономическое явление, происходящее раз в 10-20 лет. Парад планет - чисто визуальное событие, не оказывающее негативного влияния на природу или живые существа.

