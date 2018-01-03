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    27- летний мужчина получил ножевое ранение в Гяндже

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В Гяндже местный житель получил ножевое ранение.

    Согласно информации западного бюро Report, 27- летний житель Гянджи Гусейнов Бахтияр Асиф оглы полчил тяжелое ранение в области спины. После этого он был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. В данный момент пострадавший находится в реангимационном отделенеии, его состояние остается тяжелым.

    По словам близких, Гусейнов поранил себя, упав дома. Однако данный факт расследуется сотрудниками правоохранительных органов.

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