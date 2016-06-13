​27 человек погибли в кораблекрушении в Конго

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 27 человек погибли в результате столкновения двух судов в Демократической Республике Конго.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель губернатора района Маи-Ндомбе Массамба Малика.

По данным агентства, кораблекрушение произошло в условиях плохой видимости из-за опустившегося на озеро Маи-Ндомбе тумана. До сих пор остается неясным, сколько всего людей находилось на борту, однако отмечается, что "вместимость судов не превышала 100 человек".

Ранее, в декабре 2015 года 18 человек погибли и 70 пропали без вести в результате кораблекрушения в этом же месте.