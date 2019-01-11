Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2019 года в Азербайджане "Годом Насими"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал 11 января распоряжение об объявлении 2019 года в Азербайджанской Республике "Годом Насими".

Как сообщает Report, в распоряжении подчеркивается, что богатое наследие поэта-мыслителя Имадеддина Насими, оставившего глубокий след в обладающей многовековыми традициями художественной и философской мысли азербайджанского народа, и сегодня имеет важное значение в духовно-нравственном совершенствовании людей.

В распоряжении отмечается, что творчество Насими, занимающее присущее ему достойное место в сокровищнице культурных богатств народов Востока, на протяжении многих лет находится в центре внимания научно-литературной мысли. Системное исследование и пропаганда наследия поэта в нашей стране совпадают по времени с проведением по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева 600-летнего юбилея Насими. С того времени, когда 600-летний юбилей великого мастера слова был включен в список ЮНЕСКО по проведению юбилеев выдающихся личностей и знаменательных событий и отмечен в международном масштабе, были осуществлены многочисленные изыскания, связанные с Насими. Изучение творчества великого поэта по выявленным рукописным экземплярам открыло новый этап в исследовании истории азербайджанского языка и литературы. Произведения Насими неоднократно издавались в нашей стране. На основании распоряжения президента Азербайджанской Республики "Об осуществлении массовых изданий на азербайджанском языке латинской графикой" от 12 января 2004 года произведения поэта были изданы массовым тиражом и подарены библиотекам страны.

В минувшие годы был осуществлен цикл мероприятий, направленных на увековечение памяти Насими, создан его яркий образ в литературе и искусстве, а также в 1979 году в столице нашей страны был возведен памятник ему.

В мае 2017 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже было отмечено 600-летие смерти Насими, в сентябре 2018 года в нашей стране впервые проведен фестиваль поэзии, искусства и духовности Насими.

В 2019 году исполняется 650 лет со дня рождения Насими. В целях достойного проведения на государственном уровне этого знаменательного события в истории литературно-культурной мысли Азербайджана Распоряжением Президента Азербайджанской Республики "О проведении 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими" от 15 ноября 2018 года номер 689 Кабинету министров Азербайджанской Республики было поручено подготовить и осуществить план соответствующих мероприятий.