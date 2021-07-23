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17 сотрудников прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности

17 сотрудников прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности 23 июля в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось оперативное совещание.
Происшествия
23 июля 2021 г. 17:29
17 сотрудников прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности

23 июля в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось оперативное совещание.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе совещания было отмечено, что в первом полугодии 2021 года усилены служебная, исполнительная и трудовая дисциплина, повышена требовательность в отношении сотрудников, допустивших неподобающее сотрудникам прокуратуры поведение, в результате проведенных служебных проверок 17 сотрудников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности за различные проступки.

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Версия на азербайджанском языке 17 prokurorluq əməkdaşı intizam məsuliyyətinə cəlb edilib

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