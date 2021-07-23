17 сотрудников прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности

23 июля в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось оперативное совещание.

23 июля в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось оперативное совещание.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе совещания было отмечено, что в первом полугодии 2021 года усилены служебная, исполнительная и трудовая дисциплина, повышена требовательность в отношении сотрудников, допустивших неподобающее сотрудникам прокуратуры поведение, в результате проведенных служебных проверок 17 сотрудников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности за различные проступки.