130 сотрудников Государственного таможенного комитета Нахчывана привлечены к административной ответственности

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ За первое полугодие этого года 130 сотрудников Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики привлечены к административной ответственности за недостатки в работе.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Асеф Мамедов.

Он отметил, что 32 сотрудника наказаны за нарушение требований служебно-административных правил, а в отношении 98 сотрудников были применены дисциплинарные наказания по результатам аудита.