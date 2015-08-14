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    Несколько гражданок Азербайджана будут депортированы из Пакистана

    Две из них разыскиваются правительством Азербайджана

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Десять иностранных граждан  будут завтра депортированы из Пакистана. Как сообщает Report cо ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил сегодня министр внутренних дел Пакистана Чаундри Нисар. 

    По его словам, среди депортируемых -  гражданки Азербайджана, а также  2 гражданки Узбекистана.

    Две из них находятся в розыске со стороны правительства Азербайджана по различным делам. 

    Ранее МВД Пакистана также депортировало из страны граждан Ганы, Нигерии и Кыргызстана. 

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