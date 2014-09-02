На "Советской" сгорело два дома

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в утренние часы произошел пожар в частном доме на проспекте Наримана Нариманова Ясамальского района г. Баку. Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям, полностью сгорели конструкции двухэтажного дома общей площадью 115 кв. м, состоящего из семи комнат, и прилежащего к нему одноэтажного дома общей площадью 80 кв. м, состоящего из трех комнат.

На место были вызваны пожарные отряды.

Отметим, что сгоревший дом расположен на территории, включенной в проект по сносу домов.