 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане в результате взрыва газового баллона погиб человек

    Обнаружен обгоревший труп женщины

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в час ночи в поселке Гайидыш-11 Физулинского района произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

    Согласно сообщению, в однокомнатной квартире жительницы поселка Шукюфы Бабаевой взорвался бытовой газовый баллон. В результате произошел пожар, в котором сгорели воспламеняющиеся конструкции дома и предметы обихода. После тушения пожара в квартире был обнаружен труп Ш.Бабаевой.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi