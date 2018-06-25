Венгерский европарламентарий: Президентские выборы в Азербайджане прошли свободно и справедливо

Страсбург. 25 июня. REPORT.AZ/ "Президентские выборы в Азербайджане прошли свободно и справедливо".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, об этом 25 июня в ходе летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге во время обсуждения отчета в связи с состоявшимися в Азербайджане 11 апреля президентскими выборами сказала венгерский европарламентарий Моника Бартос.

"Я наблюдала за проведенными в Азербайджане президентскими выборами не в качестве члена ПАСЕ, а как международный наблюдатель. В день голосования я вместе с польскими коллегами участвовала в открытии и закрытии избирательных участков, принимала участие в подсчете голосов. По нашим наблюдениям, в ходе голосования не было допущено никаких нарушений закона. Особо хочу отметить один положительный факт - во время избирательного процесса на высоком уровне были обеспечены как права кандидатов на свободу собраний, так и другие их права. Считаю, что результаты выборов совпадают с желанием азербайджанского народа", - отметила политик.

М.Бартос отметила, что сегодня Азербайджан является важным партнером Венгрии в регионе.