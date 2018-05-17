Президент Македонии поздравил Ильхама Алиева

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Maкeдония Георге Иванов направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджанской Республики, желаю еще больших успехов в высшей государственной деятельности.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить удовлетворение дружественными связями высокого уровня между Республикой Македония и Азербайджанской Республикой. Политический диалог на самом высоком уровне является одним из главных факторов, обеспечивающих будущее развитие и углубление сотрудничества наших стран, в частности, в экономической, энергетической, культурной, научной и образовательной сферах, представляющих взаимный интерес. Уверен, что наше сотрудничество и установленные политические связи в предстоящий период будут еще стремительнее развиваться нашими общими усилиями.

Выражаю Вам признательность за деятельность и усилия Международного центра Низами Гянджеви, который занимает особое место на международной арене и является долговременным партнером в принятии решений на политическом и правительственном уровне. Высоко оцениваю деятельность и роль этого международного центра, выражаю удовлетворение участием во встречах, направленных на поощрение сотрудничества и диалога в регионе.

Господин президент, прошу Вас принять мое высочайшее почтение".