Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Баку. 18 апреля.REPORT.AZ/ 18 апреля после церемонии инаугурации президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с членами семьи посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, глава государства возложил к могиле общенационального лидера венок, склонил голову перед его памятью.

Президент Ильхам Алиев и члены его семьи возложили цветы на могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы на их могилы.

Затем президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с членами семьи посетил Аллею шехидов.

Глава государства почтил светлую память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Президент Ильхам Алиев и члены его семьи полюбовались панорамой столицы.