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    Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

    Баку. 18 апреля.REPORT.AZ/ 18 апреля после церемонии инаугурации президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с членами семьи посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, глава государства возложил к могиле общенационального лидера венок, склонил голову перед его памятью.

    Президент Ильхам Алиев и члены его семьи возложили цветы на могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

    Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы на их могилы.

    Затем президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с членами семьи посетил Аллею шехидов.

    Глава государства почтил светлую память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

    Президент Ильхам Алиев и члены его семьи полюбовались панорамой столицы.

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