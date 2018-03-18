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    Председатель ЦИК: "На президентские выборы этого года зарегистрировалось 115 наблюдателей из 17-ти международных организаций"

    © Report

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ «На президентские выборы этого года в ЦИК зарегистрировалось 115 наблюдателей из 17-ти международных организаций».

    Report сообщает, что об этом заявил председатель Центральной Избирательной Комиссии Мезахир Панахов на сегодняшнем заседании.

    Он отметил, что среди наблюдателей выборов присутствуют представители 36-ти стран: « Число зарегистрированных местных наблюдателей ЦИК 615 человек, а в округах эта цифра достигает 42 тысячи».

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