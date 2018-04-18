Ильхам Алиев: За минувшие 15 лет демократическое развитие страны происходило ускоренными темпами

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "За минувшие 15 лет демократическое развитие в Азербайджане происходило ускоренными темпами. В Азербайджане обеспечены все свободы, и считаю, что с точки зрения демократического развития эти 15 лет были очень успешными".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей 18 апреля церемонии инаугурации заявил президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что углубив политические реформы, Азербайджан обеспечил все свободы:

"В нашей стране обеспечены свобода слова, свобода печати, свобода собрания, свобода политической деятельности. Достаточно сказать лишь то, что сегодня 80% граждан Азербайджана являются пользователями интернета и в Азербайджане интернет свободен. То есть, наша политика относительно демократического развития очень правильная и обеспечивает наши национальные интересы. Мы делаем это не для того, чтобы понравиться кому-то, а для еще большего углубления политических реформ в Азербайджане, чтобы народ Азербайджана всегда был хозяином своей судьбы, так же, как сегодня народ Азербайджана является хозяином своей судьбы. Выборы и их результаты подтверждают это в очередной раз".