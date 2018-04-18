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    Ильхам Алиев: Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа. Азербайджанский народ высоко оценил проделанные работы, проголосовал за проделанные работы, за развитие, прогресс, безопасность и будущее развитие".

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 апреля на церемонии инаугурации.

    Глава государства сказал, что выборы прошли справедливо и прозрачно: 

    "Результаты опросов местных и международных организаций, проведенных до выборов, и итоги проведенных в день выборов местными и международными организациями exit-poll-ов, совпали с официальными итогами выборов. Это еще раз показывает, что выборы отражают волю, мысли народа".

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