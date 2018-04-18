Ильхам Алиев: Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа. Азербайджанский народ высоко оценил проделанные работы, проголосовал за проделанные работы, за развитие, прогресс, безопасность и будущее развитие".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 апреля на церемонии инаугурации.

Глава государства сказал, что выборы прошли справедливо и прозрачно:

"Результаты опросов местных и международных организаций, проведенных до выборов, и итоги проведенных в день выборов местными и международными организациями exit-poll-ов, совпали с официальными итогами выборов. Это еще раз показывает, что выборы отражают волю, мысли народа".