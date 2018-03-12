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    Cтала известна дата публикации промежуточного доклада наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ за выборами в Азербайджане

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Промежуточный доклад долгосрочной наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ за президентскими выборами в Азербайджане планируется опубликовать 29 марта. 

    Об этом Report сообщили в наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ.

    Напомним, что миссию возглавляет Кориен Йонкер (Corien Jonker) (Нидерланды).

    В целом, долгосрочная миссия БДИПЧ ОБСЕ состоит из 30 наблюдателей - команда из 10 экспертов будет расположена в Баку, еще 20 долгосрочных наблюдателей с 15 марта будут направлены в регионы.

    Наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане 11 апреля будут 280 краткосрочных наблюдателей.

    12 апреля миссия БДИПЧ ОБСЕ представит на пресс-конференции предварительные результаты наблюдения за выборами. В течении двух месяцев будет опубликован итоговый доклад. 

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