"Знаменитые учителя Карабаха" – Хан Шушинский

Видный представитель Карабахской школы ханенде Исфендияр Джаванширов родился 20 августа 1901 года в Шуше

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен прославленному ханенде Хану Шушинскому.

Корифей азербайджанского мугама, видный представитель Карабахской школы ханенде Исфендияр Джаванширов родился 20 августа 1901 года в Шуше.

В 1960 году Ханом Шушинским была создана Студия мугама при Азербайджанской государственной филармонии, где молодые вокалисты постигали секреты искусства ханенде. Хану Шушинскому принадлежат неоценимые заслуги в воспитании нового поколения исполнителей мугама.

В 1973-1979 годах Хан Шушинский преподавал в средней музыкальной школе им. А.Зейналлы. До последнего И. Джаванширов остался непревзойденным ханенде, подлинным Ханом искусства мугама.

Наставляя молодых исполнителей, Хан Шушинский говорил: "Я учился мугаму у великих мастеров, прошел тернистый путь, сохранив чистое, без сторонних примесей, исполнение мугама и передав его молодому поколению. Сохраните это наследие и донесите его до будущих поколений в первозданном виде".

Отметим, что проект "Знаменитые учителя Карабаха" - дань памяти прославленным карабахским педагогам.