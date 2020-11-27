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"Знаменитые учителя Карабаха" – Хан Шушинский       

"Знаменитые учителя Карабаха" – Хан Шушинский        Видный представитель Карабахской школы ханенде Исфендияр Джаванширов родился 20 августа 1901 года в Шуше
Наука и образование
27 ноября 2020 г. 12:52
Знаменитые учителя Карабаха – Хан Шушинский       

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен прославленному ханенде Хану Шушинскому.

Корифей азербайджанского мугама, видный представитель Карабахской школы ханенде Исфендияр Джаванширов родился 20 августа 1901 года в Шуше.

В 1960 году Ханом Шушинским была создана Студия мугама при Азербайджанской государственной филармонии, где молодые вокалисты постигали секреты искусства ханенде. Хану Шушинскому принадлежат неоценимые заслуги в воспитании нового поколения исполнителей мугама.

В 1973-1979 годах Хан Шушинский преподавал в средней музыкальной школе им. А.Зейналлы. До последнего И. Джаванширов остался непревзойденным ханенде, подлинным Ханом искусства мугама.

Наставляя молодых исполнителей, Хан Шушинский говорил: "Я учился мугаму у великих мастеров, прошел тернистый путь, сохранив чистое, без сторонних примесей, исполнение мугама и передав его молодому поколению. Сохраните это наследие и донесите его до будущих поколений в первозданном виде".

Отметим, что проект "Знаменитые учителя Карабаха" - дань памяти прославленным карабахским педагогам.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağın məşhur müəllimləri" - Xan Şuşinski         

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