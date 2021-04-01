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Заявление Минобразования Азербайджана в связи с детсадами

Заявление Минобразования Азербайджана в связи с детсадами В сообщении министерства не говорится о закрытии дошкольных образовательных учреждений (детских садов)
Наука и образование
1 апреля 2021 г. 16:56
Заявление Минобразования Азербайджана в связи с детсадами
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В сегодняшнем решении Минобразования Азербайджана от 5 апреля содержался вопрос об организации учебного и учебно-воспитательного процесса в дистанционной форме только в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района.

Как передает Report, в сообщении министерства не говорится о закрытии дошкольных образовательных учреждений (детских садов).

Начальник отдела по связям с общественностью Минобразования Джасарет Валехов заявил Report о том, что детские сады продолжат свою деятельность.

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