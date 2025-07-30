Завотделом: В государственных детсадах проводится процесс оптимизации

В государственных дошкольных образовательных учреждениях проводится процесс оптимизации.

В государственных дошкольных образовательных учреждениях проводится процесс оптимизации.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказала заведующая отделом организации дошкольного образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Илаха Расулова.

По его словам, группы, в которых нет детей, закрываются, вместо них создаются дополнительные группы в детских садах, где есть потребность:

"В результате этих мероприятий дополнительно 448 детей были привлечены к образованию. На втором этапе прогнозируется привлечение еще 500 детей".

Расулова отметила, что развитие инфраструктуры детских садов также находится в центре внимания: "С момента передачи детских садов в ведение Министерства науки и образования было введено в эксплуатацию 14 новых детских садов, а также проведен капитальный ремонт 3 дошкольных учреждений. В 2025-2026 учебном году планируется открытие еще 11 новых детских садов".

Завотделом сообщила, что в новом учебном году ожидается прием 58 500 детей в дошкольные образовательные учреждения по всей стране.