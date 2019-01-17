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    Завотделом АП: Процесс защиты диссертаций будет упрощен

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Процесс защиты диссертаций в Азербайджане будет поэтапно упрощен".

    Как сообщает Report, об этом на прошедшем 17 января заседании Научно-исследовательского координационного совета Азербайджана заявила завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента, профессор Фарах Алиева. 

    Она отметила, что наряду с постепенным упрощением и модернизацией процесса защиты диссертаций, необходимо также улучшать его качество. 

    По словам завотделом, хотя Высшая аттестационная комиссия носит в данном вопросе утверждающую и решающую функцию, роль других организаций также велика. 

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