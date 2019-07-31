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Завершился процесс выбора специальностей на вакансии в магистратуре

Завершился процесс выбора специальностей на вакансии в магистратуре
© Report

Завершился процесс выбора специальностей на оставшиеся вакансии в магистратуру вузов Азербайджана и НАНА.

Как сообщает Report, список вакансий по специальностям опубликован в 6-м номере журнала "Магистр". 

Каждый бакалавр выбрал около 20-ти кодов специализации по специальности, которую окончил. 

Напомним, что выбор специальности на оставшиеся вакансии начался 23 июля. Бакалавры, зачисленные в магистратуру вузов в этом году (в том числе лица, не прошедшие регистрацию в вузе, куда были зачислены), не обладают правом участия в конкурсе на оставшиеся свободными места. 

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