Завершился процесс выбора специальностей на вакансии в магистратуре

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Завершился процесс выбора специальностей на оставшиеся вакансии в магистратуру вузов Азербайджана и НАНА.

Как сообщает Report, список вакансий по специальностям опубликован в 6-м номере журнала "Магистр".

Каждый бакалавр выбрал около 20-ти кодов специализации по специальности, которую окончил.

Напомним, что выбор специальности на оставшиеся вакансии начался 23 июля. Бакалавры, зачисленные в магистратуру вузов в этом году (в том числе лица, не прошедшие регистрацию в вузе, куда были зачислены), не обладают правом участия в конкурсе на оставшиеся свободными места.