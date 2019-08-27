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В Азербайджане завершена регистрация поступивших в вузы абитуриентов

​Завершена регистрация поступивших в вузы абитуриентов

В Азербайджане завершена регистрация поступивших в высшие учебные заведения абитуриентов.

Как сообщает Report, регистрация продолжалась до 17:00 27 августа.

До этой даты все поступившие абитуриенты должны были предоставить документы и пройти регистрацию в вузах, в которые они были приняты.

Непрохождение регистрации абитуриентом в вузе расценивается как отказ от получения образования по специализации, на которую они были приняты.

Напомним, что регистрация абитуриентов, принятых на вакантные плановые места вузов, продлится до 2 сентября.

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