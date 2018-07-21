Завершен прием документов по переводу студентов

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Завершен электронный прием документов по переводу студентов как из местных, так и зарубежных вузов, с одной специальности на другую, студентов ссузов на территории страны, а также получающих образование по степени магистра.

Как сообщили Report в министерстве образования, посредством портала transfer.edu.az 1333 студента прошли регистрацию для перехода в ссузы. Из них запрос 231 человека был подтвержден. 3152 прошли регистрацию через портал для перевода в вузы. Из них запрос 1378 человек был подтвержден.

Результаты будут объявлены в сентябре.

Портал transfer.edu.az, созданный министерством образования, служит упрощению и обеспечению прозрачности процесса перевода студентов.

Перевод студентов с согласия министерства образования осуществляется в период зимних и летних каникул. Баллы, набранные студентом на вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, должны быть не меньше минимального проходного балла по соответствующей специальности высшего учебного заведения на год приема студента в вуз. Также специальности, по которым были приняты студенты и на которые желают перевестись, должны быть в пределах одной группы специальностей, определенной Государственным экзаменационным центром.

Перевод студентов из неаккредитованных высших учебных заведений зарубежных стран и получающих заочное образование в других странах не допускается. Наряду с этим, учитывается нахождение вузов, в которых студенты получают образование, в рейтинге лучших высших учебных заведений мира. Лица, переводящиеся из одного вуза в другой, с одной специальности на другую и восстанавливающиеся в вузе (за исключением перевода на ту же специальность учащихся по госзаказу), могут продолжить обучение только на платной основе.