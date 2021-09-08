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Завершен отбор специальностей в колледжи

Завершен отбор специальностей в колледжи Завершен отбор специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования.
Наука и образование
8 сентября 2021 г. 14:21
Завершен отбор специальностей в колледжи
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Завершен отбор специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, в этом году для поступления в колледжи Азербайджана подали документы 33 088 абитуриентов. Этап отбора специальностей прошли 21 099 человек (20 667 - в азербайджанский сектор, 432 - в русский сектор).

Так, в прошлом году документы подали 19 236 человек, из которых этап отбора специальностей прошли 10 958 человек.

Результаты конкурса будут объявлены в течение ближайших 3 дней.

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