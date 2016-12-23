Заведующая Управлением образования по городу Баку: Ощущается необходимость в полном усовершенствовании учебников

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "Безусловно, авторов сегодняшних учебников нельзя считать самыми компетентными в области составления учебников".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила заведующая Управлением образования по городу Баку Махаббат Велиева.

По словам М.Велиевой, по этой причине ощущается необходимость в полном усовершенствовании учебников: "Подписание согласно решению Кабмина соглашения между авторами учебников и минобразования даст положительный результат".

Касаясь заявлений о сложности программ в учебниках начальных классов, М.Велиева сказала, что подобные претензии могут быть противоречивыми: "По мнению некоторых родителей программы, учебники и некоторые стандарты могут быть сложными. Однако при подготовке учебников специалисты все учитывают и изучают международный опыт. Сегодня показывающие хорошие результаты учащиеся обучаются по этой программе. Естественно, родители с высшим образованием спокойно помогают своим детям в выполнении домашних заданий. Необразованным родителям сложнее помогать детям".