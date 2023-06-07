Зарплата учителей профшкол может вырасти, готовится пакет предложений

Готовится пакет предложений для улучшения социального благосостояния педагогического коллектива учреждений профобразования.

Готовится пакет предложений для улучшения социального благосостояния педагогического коллектива учреждений профобразования.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора, исполняющий обязанности директора Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.

По его словам, после завершения документ будет переслан по назначению.

Дж.Керемов отметил, что в настоящее время вакантны около 20 мест директоров учреждений профобразования и около 30 мест заместителей директоров: "В ближайшее время планируется объявить набор на эти вакансии".