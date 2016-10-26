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    Запланирована диагностическая оценка знаний педагогических работников внешкольных учебных заведений Баку

    Диагностическая оценка запланирована на ноябрь этого года

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Запланирована диагностическая оценка знаний педагогических работников расположенных в Баку внешкольных учебных заведений.

    Как сообщили Report из министерства образования, диагностическую оценку проведут отдел организации внешкольной деятельности минобразования и ООО "Allianz".

    Основная цель заключается в более рациональном использовании существующего кадрового потенциала для усовершенствования деятельности внешкольных учебных заведений, использовании набранного опыта при применении правил приема и перестановке кадров в данной области.

    Диагностическая оценка пройдет в два этапа (тестовый экзамен и собеседование).

    На первом этапе будут проверены знания работающих во внешкольных учебных заведениях руководителей кружков и педагогов и пр. На втором этапе будет дана оценка языковым знаниям, ораторским способностям, медицинскому и психологическому состоянию.

    Диагностическая оценка запланирована на ноябрь этого года. 

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