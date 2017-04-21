Зампредседателя ГЭЦ: Соответствующим органам представлены правила проведения собеседования в связи с госслужбой

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "В настоящее время Государственный экзаменационный центр проводит подготовительные работы по проведению конкурса на заполнение вакантных мест государственной службы".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя совета директоров Государственного экзаменационного центра Бахрам Халилов.

По его словам, в проведении конкурса, в том числе теста и собеседования по приему на госслужбу осуществлен ряд изменений: "Мы ждем принятия всех нормативно-правовых актов из-за неполного сформирования нормативно-правовой базы".

"С превращением ряда государственных органов в публичные юридические лица работавшие ранее в этих органах лица теряют статус госслужащих и работают на основе договора как публичные юридические лица", – сказал зампредседателя, отметив, что согласно законодательству вакантные места представляются всеми госорганами в ГЭЦ: "Мы их обрабатываем, ведем подготовительные работы для проведения конкурса. Потому что простого объявления вакантных должностей недостаточно. Должны указываться условия принятия на все вакантные должности".

Он отметил, что кандидаты по знаниям и навыкам должны удовлетворять требованиям: "Должностные инструкции должны быть полными, чтобы граждане при выборе видели все в полном и понятном виде. В то же время, чтобы они видели, какой будут заняты деятельностью и каковы требования для принятия на эти вакантные должности. Произошли изменения в правилах собеседования и законе. Соответствующим органам представлены правила проведения собеседования, в ближайшее время мы ждем утверждения этих правил. Изменений не слишком много. Ранее комиссия по проведению собеседований состояла как минимум из трех человек. Изменения подразумевают 5 человек".