Замминистра: Выпускники профтехучилищ с легкостью находят себе работу

Профобразование особенно важно для образовательной системы Азербайджана.
Как передает Report, об этом журналистам сказал заместитель министра образования Идрис Исаев.
По его словам, выпускники профтехучилищ очень быстро и легко находят себе работу в будущем.
Примерно 20 000 человек получают образования в таких учебных заведениях по самым различным направлениям.
Замминистра отметил, что студенты смогут получить уникальные навыки в открывшейся сегодня телестудии в Бакинском Государственном Центре профессионального образования по культуре и ремеслам, а в будущем спокойно найти себе работу по специальности.
И. Исаев добавил, что в стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы также уделено внимание развитию подобных учебных центров профобразования.
"Количество подобных заведений продолжает увеличивается, мы все еще строим новые, которые соответствуют всем нормам и стандартам", - заявил замминистра.