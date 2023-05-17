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Замминистра: Выпускники профтехучилищ с легкостью находят себе работу

Замминистра: Выпускники профтехучилищ с легкостью находят себе работу Профобразование особенно важно для образовательной системы Азербайджана.
Наука и образование
17 мая 2023 г. 12:51
Замминистра: Выпускники профтехучилищ с легкостью находят себе работу

Профобразование особенно важно для образовательной системы Азербайджана.

Как передает Report, об этом журналистам сказал заместитель министра образования Идрис Исаев.

По его словам, выпускники профтехучилищ очень быстро и легко находят себе работу в будущем.

Примерно 20 000 человек получают образования в таких учебных заведениях по самым различным направлениям.

Замминистра отметил, что студенты смогут получить уникальные навыки в открывшейся сегодня телестудии в Бакинском Государственном Центре профессионального образования по культуре и ремеслам, а в будущем спокойно найти себе работу по специальности.

И. Исаев добавил, что в стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы также уделено внимание развитию подобных учебных центров профобразования.

"Количество подобных заведений продолжает увеличивается, мы все еще строим новые, которые соответствуют всем нормам и стандартам", - заявил замминистра.

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