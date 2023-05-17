Замминистра: Выпускники профтехучилищ с легкостью находят себе работу

Профобразование особенно важно для образовательной системы Азербайджана.

Профобразование особенно важно для образовательной системы Азербайджана.

Как передает Report, об этом журналистам сказал заместитель министра образования Идрис Исаев.

По его словам, выпускники профтехучилищ очень быстро и легко находят себе работу в будущем.

Примерно 20 000 человек получают образования в таких учебных заведениях по самым различным направлениям.

Замминистра отметил, что студенты смогут получить уникальные навыки в открывшейся сегодня телестудии в Бакинском Государственном Центре профессионального образования по культуре и ремеслам, а в будущем спокойно найти себе работу по специальности.

И. Исаев добавил, что в стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы также уделено внимание развитию подобных учебных центров профобразования.

"Количество подобных заведений продолжает увеличивается, мы все еще строим новые, которые соответствуют всем нормам и стандартам", - заявил замминистра.