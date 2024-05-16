В НАНА будет создан "Музей академии"

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) будет создан "Музей академии".

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) будет создан "Музей академии".

Как сообщает Report, решение по этому поводу принято на заседании Президиума НАНА.

Президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил, что для популяризации науки в Азербайджане, пропаганды научных достижений, повышения интереса к науке среди молодого поколения, а также сбора и сохранения экспонатов, рукописей и исторических изданий, отражающих исторический путь азербайджанского народа, создания экспозиций в этой области, их обогащения, совершенствования, экспонирования на выставках существует необходимость в создании "Музея академии" НАНА.

Принимая во внимание сказанное, было принято решение о создании "Музея академии" НАНА за счет внутренних ресурсов Президиума.