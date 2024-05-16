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Лауреат Нобелевской премии приедет в Азербайджан

Лауреат Нобелевской премии приедет в Азербайджан Почетный член Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар приедет в Азербайджан 30 мая.
Наука и образование
16 мая 2024 г. 10:56
Лауреат Нобелевской премии приедет в Азербайджан

Почетный член Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар приедет в Азербайджан 30 мая.

Как сообщает Report, об этом сказал президент НАНА академик Иса Габиббейли.

Он отметил, что пригласил Азиза Санджара в Азербайджан с целью вручения диплома и удостоверения почетного члена НАНА и организации обсуждений с научной общественностью страны, и получил положительный ответ на приглашение.

По информации, визит лауреата Нобелевской премии в Азербайджан продлится до 6 июня.

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Версия на азербайджанском языке Nobel mükafatı laureatı Azərbaycana gələcək

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