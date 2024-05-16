Лауреат Нобелевской премии приедет в Азербайджан

Почетный член Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар приедет в Азербайджан 30 мая.

Почетный член Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар приедет в Азербайджан 30 мая.

Как сообщает Report, об этом сказал президент НАНА академик Иса Габиббейли.

Он отметил, что пригласил Азиза Санджара в Азербайджан с целью вручения диплома и удостоверения почетного члена НАНА и организации обсуждений с научной общественностью страны, и получил положительный ответ на приглашение.

По информации, визит лауреата Нобелевской премии в Азербайджан продлится до 6 июня.