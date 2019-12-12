​Замминистра образования сделала предупреждение директорам школ

"Министерство образования предпримет серьезные шаги в отношении безответственных руководителей отделов образования и директоров школ, в которых слабая посещаемость учеников".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала заместитель министра образования Азербайджана Махаббат Велиева.

По ее словам, сегодня основные проблемы в образовании обсуждаются с лицами, задействованными в сфере образования: "Во время этих обсуждений вопрос посещаемости учеников находится в центре внимания. С этого учебного года Министерство образования запустило электронную систему перевода учащихся. Сегодня посредством этой системы мы видим информацию об ученике, который переходит в другую школу".

М.Велиева сказала, что местный орган управления образованием наблюдает за посещением учащихся, которые перешли из школ, расположенных в центре, в отдаленные школы: "Министерство образования поручило местным органам управления образованием, директорам школ и руководителям отделов образования взять под особый контроль вопрос посещаемости учеников в 10-11 классах, провести соответствующие беседы с учениками и их родителями".