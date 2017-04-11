Замминистра: Новая госпрограмма, связанная с обучением молодежи за рубежом, находится на стадии рассмотрения

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "С рядом соответствующих государственных органов согласуются процедуры, связанные с образованием азербайджанской молодежи за границей".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал заместитель министра образования Джейхун Байрамов.

"На данный момент госпрограмма находится на стадии рассмотрения", - добавил замминистра.

По его словам, в течение предстоящих двух лет выпускники прежней госпрограммы завершат обучение.