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    Замминистра: Новая госпрограмма, связанная с обучением молодежи за рубежом, находится на стадии рассмотрения

    В течение предстоящих двух лет выпускники прежней госпрограммы завершат обучение© Report.az

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "С рядом соответствующих государственных органов согласуются процедуры, связанные с образованием азербайджанской молодежи за границей".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал заместитель министра образования Джейхун Байрамов.

    "На данный момент госпрограмма находится на стадии рассмотрения", - добавил замминистра.

    По его словам, в течение предстоящих двух лет выпускники прежней госпрограммы завершат обучение.  

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