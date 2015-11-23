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    Заместитель председателя НСТР: В некоторых министерствах все разговаривают друг с другом на иностранном языке

    В обществе существует языковая проблема

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "Общество ждет многого от телеканалов в связи с языком. Однако когда заходишь в здания некоторых министерств слышишь, как все говорят на иностранном языке".

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Национального совета телерадиовещания Гафар Джабиев. 

    "Телевидение является средством, распространяющим и пропагандирующим язык. Однако мы требуем от телеканалов  очень многого. Часто повторяем, что телевидение является зеркалом общества. Оставим в стороне телевидение, проблема в связи с языком существует в обществе. На улицах Баку родители разговаривают со своими детьми на иностранном языке, за рубежом два азербайджанца говорят друг с другом на иностранных языках", - отметил он.

    Г.Джабиев заявил, что язык должен работать, в противном случае он не будет существовать: "Мы должны писать на этом языке, говорить на этом языке. Если мы не разговариваем на родном языке дома, на работе, то как он будет существовать?". 

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