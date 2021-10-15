Заместитель председателя Милли Меджлиса принял участие в XIII Конвенте РАМИ

В МГИМО прошёл XIII Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ).

В МГИМО прошёл XIII Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ).

Как сообщает российское бюро Report, в работе конвента принял участие Заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского Комитета по делам молодёжи и спорту Адиль Алиев.

В ходе выступления Алиев отметил, что обсуждаемые в мероприятии темы в области климатической повестки и энергетической трансформации особенно актуальны для Азербайджана: "У нас создан Общественный экологический совет при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, общественное объединение Международного диалога во имя охраны окружающей среды (IDEA), а в начале этого года по инициативе учредителя IDEA Лейлы Алиевой был учрежден Национальный альянс во имя устойчивого Азербайджана (DANMA)".

Алиев подчеркнул, что Азербайджан в последние годы добился значительного прогресса в области социально-экономического развития. "Президент Ильхам Алиев, оказывает большое внимание решению проблем экологии, что уже привело к значительному улучшению экологической и социально-экономической обстановки в стране".

Также в конференции принимали участие ректор МГИМО Анатолий Торкунов, специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев, директор Центра устойчивого развития МГИМО, торговый представитель Азербайджана в РФ Руслан Алиев и др.

Напомним, что с 15-16 октября в рамках Конвента пройдет очередная международная научно-практическая конференция, приуроченная к 25-летию диалогового партнерства и 30-летию отношений России и АСЕАН.