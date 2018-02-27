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    Заместитель министра образования: Ученики не должны нагружаться дополнительными занятиями

    Фирудин Гурбанов: Цель в упрощении учебных программ© Report

    Шамахы. 27 февраля. REPORT.AZ/ "Цель в упрощении учебных программ".

    Как сообщает ширванское бюро Report, об этом журналистам заявил заместитель министра образования Фирудин Гурбанов.

    Он отметил, что отсутствие дополнительной нагрузки на учащихся благоприятно скажется на их психологическом состоянии: "Министерство образования уделяет особое внимание эффективному проведению досуга учащимся. Это осуществляется в основном в центрах вне школы. В этих центрах создаются все условия для отдыха и эффективного проведения досуга учащихся. В Баку, в других городах и районах действуют 145 таких центров. В этих центрах учащиеся смогут продемонстрировать свои таланты и выбирать направления будущей профессии. Здесь определяются экологическое воспитание, техническое творчество, знания и навыки учащихся в области искусства и культуры".

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